Gaziantep'te minibüs, kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te minibüs, kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

18.08.2022 18:12
Gaziantep'te minibüs, kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Gaziantep'te minibüs, kamyonet ve otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te minibüs, kamyonet ve otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Ali Çoban idaresindeki 27 S 3764 plakalı minibüs, Suriyeli Vahit Hatim yönetimindeki 27 MC 2301 plakalı kamyonet ve İsa Kılıçparlar'ın kullandığı 27 AKM 648 plakalı otomobil, Adnan Menderes Köprülü Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

YORUMLAR
500
Gaziantep'teki damat cinayetinde iğrenç iddia Gaziantep'teki damat cinayetinde iğrenç iddia Gaziantep'teki damat cinayetinde iğrenç iddia Gaziantep'teki damat cinayetinde iğrenç iddia
Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te minibüs, kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi!
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:22 30'a yakın üründe indirimli satış başlamıştı! Tarım Kredi marketlerinde tarihi geçmiş ürünler bulundu
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
16:23 Boom Overture ile İstanbul'dan New York'a 4 saatte ulaşılabilir! Dünyanın en hızlı uçağı şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 18:12:28. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te minibüs, kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement