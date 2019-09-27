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Gaziantep'te minibüsün çarptığı çocuk ağır yaralandı

29 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Gaziantep'te minibüsün çarptığı çocuk ağır yaralandı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Bulvarı'nda Sait Ş. yönetimindeki 27 ACC 522 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen 7 yaşındaki D.Y'ye çarptı.

Kazada ağır yaralanan D.Y. 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

D.Y, ilk müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi

Gaziantep, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:10 Kaynak: AA
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