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Gaziantep'te mısır hasadı

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yağlık ve yemlik mısır hasadına başlandı.

Gaziantep'te mısır hasadı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yağlık ve yemlik mısır hasadına başlandı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde yağlık ve yemlik mısır hasadının başladığını söyledi.

Köse, İslahiye'de 5 bin dekar alanda yağlık, bin 500 dekar alanda yemlik mısır hasadının yapıldığını, Nurdağı ilçesinde ise bin 500 dekar alanda yağlık, 4 bin dekar alanda yemlik mısır hasadının yapıldığını belirtti.

Köse, ilçede genelde ikinci ürün olarak ekilen mısırın alım fiyatının TMO tarafından bin 150 lira olarak belirlendiğini anımsattı.

Gaziantep, Nurdağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:22 Kaynak: AA
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