Gaziantep'te mısır hasadı - Son Dakika

Gaziantep'in Araban ilçesinde silajlık mısır hasadı besicilerin yüzünü güldürüyor.

Araban Ovası'nda buğday ve arpa hasadından sonra ikinci ürün hayvan yemi olarak yetiştirilen 10 bin dönüm alanda hasadı yapılan mısır silajları, bölgedeki hayvan çiftliklerine gönderilmeye başladı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, AA muhabirine, Araban Ovası'nın verimli topraklarında buğday ve arpa hasadından sonra ikinci ürün olarak silajlık mısır yetiştirildiğini kaydetti.

Mısır silajının kaliteli yem olarak bölgedeki hayvan çiftliklerine gönderildiğini aktaran Altun, "Buğday ve arpa samanının bir kilogramı şu anda 700 kuruş iken hayvanların yetişmesinde önemli besin kaynağı olan ve protein değeri yüksek, süt oranını arttırdığı hayvanları besili yapan mısır silajının bir kilogramı ise 160 kuruş olması, üreticilerimizin zarar etmesine neden oluyor. Çiftçilerimiz mısır silajındaki düşük fiyatın düzelmesini istiyor." diye konuştu.