Gaziantep'te mobilya fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te mobilya fabrikasında korkutan yangın

13.06.2022 23:59

Gaziantep'te bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı.

Gaziantep'te bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alevleri içeride bulunan tüplere ulaşmadan kontrol altına almaya çalışan ekipler, fabrikanın hemen yanında bulunan ve kimyasal ürünler satan iş yerine sıçramadan yangını söndürebilmek için çaba sarf ediyor.

Gaziantep KÜSGET Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir mobilya fabrikasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mesai olmaması nedeniyle kimsenin bulunmadığı fabrikanın iç kısmında başlayan yangın kısa sürede fabrikayı sardı. Yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikada bulunan tüplere ulaşmadan yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri, alevlerin fabrikanın hemen yanında bulunan ve kimyasal ürünler satan bir iş yerine sıçramadan kontrol altına alınabilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Yangının, fabrikada çalışanın bulunmadığı gece saatlerinde çıkması ve içeride kimsenin bulunmaması nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü öğrenildi.

Zaman zaman etkili olan rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - GAZİANTEP

Gaziantep'te mobilya fabrikasında korkutan yangın
Gaziantep'te mobilya fabrikasında korkutan yangın
Gaziantep'te mobilya fabrikasında korkutan yangın
Gaziantep'te mobilya fabrikasında korkutan yangın

YORUMLAR
500
Sultangazi'de kiraz ağacından inerken kaydı: Çocuğun eline demir çit saplandı Sultangazi'de kiraz ağacından inerken kaydı: Çocuğun eline demir çit saplandı
Kaynak: İHA

Gaziantep, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te mobilya fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:04 Kayserispor Başkanı, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın anlaşmasının iptal edildiğini açıkladı: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
00:01 Kurbanlıklar pazara inmeye başladı! Büyükbaş hayvanlarda fiyatlar 15 bin ile 45 bin TL arasında değişiyor
23:55 Bursa'ya çalışmak için gelen 15 yaşındaki kızın cansız bedenine ulaşıldı
23:51 Metro arızalanınca kapı açık yolculuk ettiler! Tehlikeli anlar kameraya yansıdı
23:44 Fenerbahçe Ergin Ataman'a göndermede bulundu! Sosyal medyada yorum yağdı
23:12 Hande Erçel Kaan Yıldırım sorusuna yanıt verdi: Hayatımda kimse yok
23:11 Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluk sonrası açıklama yaptı: Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor
22:57 Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 00:15:59. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te mobilya fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement