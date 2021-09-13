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GAZİANTEP'TE, MOĞOLİSTAN ÇAĞDAŞ SANATÇILARI SERGİSİ' AÇILDI - Son Dakika

GAZİANTEP'TE, MOĞOLİSTAN ÇAĞDAŞ SANATÇILARI SERGİSİ' AÇILDI

13.09.2021 15:03

GAZİANTEP'te, Ulanbatur-Gaziantep kardeş şehir ilişkilerinin 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla 'Moğolistan Çağdaş Sanatçıları Sergisi' açıldı.

GAZİANTEP'te, Ulanbatur- Gaziantep kardeş şehir ilişkilerinin 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla 'Moğolistan Çağdaş Sanatçıları Sergisi' açıldı.

Sanat Merkezi'nde düzenlenen yapılan sergi açılışına; Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan'ın yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziantep Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Irak Cumhuriyeti Gaziantep Baş Konsolosu Hasan Abdulwahıd Majeed ve sanatseverler katıldı.

'SANATIN BİRLEŞTİRDİĞİNİ, EVRENSEL OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

Kardeş şehir ilişkilerinin oluşması için önemli bir adım olduğunu ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül, 'Kardeş şehir ilişkilerinin oluşması, başarılması önemli ama yaşatılması daha da önemli. 10'uncu yılda gönül coğrafyamızın bir parçası olan Moğolistan'ın bu sergiyi Gaziantep'te yapması bizim için çok kıymetli. Sanatın birleştirdiğini, evrensel olduğunu biliyoruz. Gaziantepli vatandaşlarımızın bu sergiden istifade edeceklerdir' diye konuştu.

'KARDEŞ ŞEHİRLER DÜNYA BARIŞINA KATKIDA BULUNUYOR'

Ulanbatur ile Gaziantep arasında 10 öncesinde çok güzel kardeşlik başladığını aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Moğolistan ile Türkiye arasında ortak bir geçmiş var. Bugünü ortak yaşıyoruz ve yarını ortak inşa edeceğiz. Ortak tarihimiz ve medeniyetimiz var. Ulanbatur ile Gaziantep arasında 10 yıl önce çok güzel bir kardeşlik başladı. Kültür, sosyal, gençliğe dair özel projeler beraber yapıldı. Kültür ve sanat bizi birleştiriyor. Kardeş şehirlerde dünya barışına katkıda bulunuyor. Biz biliyoruz ki Moğolistan'da bu resim sanatı, dünyaya ses verecek şekilde gelişmiş durumda. Çok güzel eserler var. Bu eserlerin Gaziantep'te sergilenmesi, hemşerilerimizle bir araya getirilmesi duyduğum mutluluğu ifade ediyorum" dedi.

Serginin Ulanbatur ile kardeş şehir oluşunun 10'uncu yılında Gaziantep'te yapıldığı için mutlu olduğunu aktaran Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan, çalışmanın iyi olacağına inandığını, Moğolistan ile Türkiye arasında çok eskiye dayanan ilişkilerin olduğunu ifade etti.

Konuşmaların yapılmasının ardından açılışı yapılan 'Moğolistan Çağdaş Sanatçıları Sergisi' vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

GAZİANTEP'TE, MOĞOLİSTAN ÇAĞDAŞ SANATÇILARI SERGİSİ' AÇILDI
GAZİANTEP'TE, MOĞOLİSTAN ÇAĞDAŞ SANATÇILARI SERGİSİ' AÇILDI
GAZİANTEP'TE, MOĞOLİSTAN ÇAĞDAŞ SANATÇILARI SERGİSİ' AÇILDI
GAZİANTEP'TE, MOĞOLİSTAN ÇAĞDAŞ SANATÇILARI SERGİSİ' AÇILDI

Fatma Şahin, Moğolistan, Gaziantep, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE, MOĞOLİSTAN ÇAĞDAŞ SANATÇILARI SERGİSİ' AÇILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE, MOĞOLİSTAN ÇAĞDAŞ SANATÇILARI SERGİSİ' AÇILDI - Son Dakika
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