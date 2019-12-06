Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te motosiklet devrildi: 1 yaralı
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Gaziantep'te motosiklet devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Gaziantep'te motosiklet devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.


Suriye uyruklu Ahmed Beşbılo (24) idaresindeki 27 MH 088 plakalı motosiklet, Cevdetpaşa Mahallesi 308 No'lu Sokak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.


Kazada ağır yaralanan sürücü ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:44 Kaynak: AA
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