Gaziantep'te motosiklet devrildi: 1 yaralı
6 saat önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:44 Kaynak: AA
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Suriye uyruklu Ahmed Beşbılo (24) idaresindeki 27 MH 088 plakalı motosiklet, Cevdetpaşa Mahallesi 308 No'lu Sokak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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