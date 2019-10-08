Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri 2011 model bir motosikletin çalınmasıyla ilgili yürüttükleri çalışma sonucunda, olayı C.V ve A.K'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Zanlılar düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

C.V. ve A.K, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.