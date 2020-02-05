Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı - Son Dakika
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Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli, mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli, mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesinde devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendiği S.S. isimli motosikletli bir kişiyi durdurdu.

S.S'nin çelişkili beyanından şüphelenen bekçiler, motosiklet ve şahsı Polis Merkezine götürdüler.

Burada yapılan araştırmada motosikletin yeni çalındığının tespit edilmesi üzerine şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan S.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:10 Kaynak: AA
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