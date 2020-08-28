Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde park halindeki iki motosikleti çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde park halindeki iki motosikleti çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki ev, iş yeri ve motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan ekipler, hırsızlıkları M.B'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Adresine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlının hırsızlıktan 37 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Basınla paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin park halindeki iki motosikleti çalması ve iş yerine kapıyı zorlayarak girmesi yer alıyor.

Son Dakika

Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi

ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı

Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, Habertürk televizyonunun yüz yüze eğitimle ilgili genelgesini yalanladı

Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı

İki kardeş kestikleri ağacın altında kalırken, büyük kardeş hayatını kaybetti

Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap

Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi

İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek

Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada

Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı

"Valiyim" diyerek iş adamlarını 1 milyon lira dolandıran şahıs: "Yine çıksam yine yaparım"

Beşiktaş, eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'yi kadrosuna katıyor

Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı