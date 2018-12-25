Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Motosiklet Hırsızlığı İddiası

Gaziantep'te Motosiklet Hırsızlığı İddiası

16 dakika önce

Nizip ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan bir kişi, tutuklandı.

Gaziantep'te Motosiklet Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Nizip ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan bir kişi, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Aralık'ta Şıhlar Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığını araştıran Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.

Yapılan araştırmada, motosikleti çalan bir kişiyi tespit eden polis, adresini belirlediği A.B'yi evinde gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:49 Kaynak: AA

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