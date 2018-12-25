Gaziantep'te Motosiklet Hırsızlığı İddiası

Nizip ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan bir kişi, tutuklandı.

Nizip ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan bir kişi, tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, 19 Aralık'ta Şıhlar Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığını araştıran Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.



Yapılan araştırmada, motosikleti çalan bir kişiyi tespit eden polis, adresini belirlediği A.B'yi evinde gözaltına aldı.



İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sosyal Medya Devi Facebook, İnsanların En Az Güvendiği Teknoloji Şirketi Oldu

Ceza Söylentisini Duyan Vatandaşlar, Kimlik Kartlarını Değiştirmek İçin Nüfus Müdürlüğüne Koştu

Genç Kadın, Platonik Aşığı Tarafından Bıçaklı Saldırıya Uğradı! Vücuduna 80 Dikiş Atıldı

Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var