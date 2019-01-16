Gaziantep'te Motosiklet Hırsızlığı İddiası
1 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 kişi, motosiklet hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 kişi, motosiklet hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde devriye faaliyeti yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli bir motosikleti durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan motosiklettekiler K.G. ve Y.E.S, kovalamaca sonunda yakalandı.
Motosikletin plakasını inceleyen ekipler, Belkıs Mahallesi Yüksel Sokak üzerinde çalındığını belirledi.
Motosiklete el koyan ekipler, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.G. ve Y.E.S, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Motosiklet, yapılan işlemlerinin ardından sahibine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:06 Kaynak: AA
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