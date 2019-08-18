Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı iddiası
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Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı iddiası

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı iddiası, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgilere göre Tahtani Mahallesi'nde 1 ağustos tarihinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığını araştıran ekipler, olayı H.G. ve A.B'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.G. ve A.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:08 Kaynak: AA
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