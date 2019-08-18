Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı iddiası
1 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:08 Kaynak: AA
'in Nizip
ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgilere göre Tahtani Mahallesi'nde 1 ağustos tarihinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığını araştıran ekipler, olayı H.G. ve A.B'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis
ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.G. ve A.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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