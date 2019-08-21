Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı iddiası
1 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:16 Kaynak: AA
'in Nizip
ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, Sultan Abdülhamit
Mahallesi'nde meydana gelen 2 ayrı motosiklet hırsızlığıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, her iki motosikleti de S.S'nin çaldığını belirledi. Zanlının yerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda S.S'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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