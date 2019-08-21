Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı iddiası
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Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı iddiası

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.

Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı iddiası, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, Sultan Abdülhamit Mahallesi'nde meydana gelen 2 ayrı motosiklet hırsızlığıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, her iki motosikleti de S.S'nin çaldığını belirledi. Zanlının yerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda S.S'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Gaziantep, Polis, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:16 Kaynak: AA
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