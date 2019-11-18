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Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı iddiası

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındıAlınan bilgilere göre, İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosikleti çalan kişinin M.K.

Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı iddiası, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

Alınan bilgilere göre, İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosikleti çalan kişinin M.K. olduğunu belirledi.

Şüpheliyi adresinde yakalayan ekipler, çalınan motosikleti de bularak sahibine teslim etti.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:10 Kaynak: AA
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