Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı iddiası - Son Dakika
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Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı iddiası

6 saat önce

Nizip ilçesinde iki ayrı motosiklet hırsızlığına karıştığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı iddiası, System.String[]

Nizip ilçesinde iki ayrı motosiklet hırsızlığına karıştığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezide meydana gelen iki ayrı motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosikletleri çalan şüphelinin M.Ç. olduğunu tespit etti.

Şüpheliyi adresinde yakalayan ekipler, çalınan motosikletleri de buldu.

Bu arada ilçe merkezinde polis kovalamacası sonucu yakalanan G.D. ve H.G'nin bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının failleri olduğu tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadesi alınan şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:18 Kaynak: AA
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