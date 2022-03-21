GAZİANTEP - Motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Gaziantep'te motosiklet ile otomobilin çarpışma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, Mavikent Sanayi Sitesi'nde karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı, çevredeki esnafın motosikletin sürücüsüne yardımcı olmaya çalıştığı yer alıyor.