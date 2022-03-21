GAZİANTEP - Motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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GAZİANTEP - Motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında

21.03.2022 11:29

Gaziantep'te motosiklet ile otomobilin çarpışma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te motosiklet ile otomobilin çarpışma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, Mavikent Sanayi Sitesi'nde karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı, çevredeki esnafın motosikletin sürücüsüne yardımcı olmaya çalıştığı yer alıyor.

GAZİANTEP - Motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında
GAZİANTEP - Motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında
GAZİANTEP - Motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında

YORUMLAR
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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Fırtınada savrulan çiğ köfte tezgahının masaya ve motosiklete çarpma anı kamerada Fırtınada savrulan çiğ köfte tezgahının masaya ve motosiklete çarpma anı kamerada

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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