Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te motosiklet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep'te motosiklet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

33 dakika önce

Gaziantep'te motosikletin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'te motosiklet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Gaziantep'te motosikletin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Yılmaz (25), idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Gaziantep- Yavuzeli kara yolunun 10. kilometresindeki otoban gişeleri yakındaki kavşaktan dönüş yapan bir tıra çarptı.
Kazada motosikletin sürücüsü Yılmaz ile yanındaki Oktay Çetinoğlu yaralandı.
Ağır yaralanan Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Murat Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:36 Kaynak: AA
Yavuzeli, Murat Yılmaz, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgilisini ormanlık alanda dövüp, ölümle tehdit eden cani tutuklandı 2 milyon TL'lik servetini internetten tanıştığı kadına bıraktı! Nikahtan bir gün sonra zehirlendi Cinayetten aranan kişiyi, nişanlısının babası vurarak yaraladı İzmir'deki feci trafik kazasında otomobil metrelerce uçtu: 2 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 12:09:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te motosiklet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]