Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.
Beyler Mahallesi'nde H.G. yönetimindeki 27 SB 040 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan M.T'ya çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yaya, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika