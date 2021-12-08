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Gaziantep'te motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'te motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

08.12.2021 13:02
Gaziantep'te motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.

Beyler Mahallesi'nde H.G. yönetimindeki 27 SB 040 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan M.T'ya çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yaya, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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