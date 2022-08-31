Araştırma ve incelemenin ardından ekipler, güvenlik kameralarından tespit ettiği A.B. ve M.K'yi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde farklı zamanlarda motosikletle 3 kapkaç olayını gerçekleştiren zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te motosikletle kapkaç yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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