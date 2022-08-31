Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, Şahinbey ve Şehitkamil İlçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen 3 ayrı kapkaç olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen A.B. ve M.K. isimli 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken, kapkaç anları ise kameralar tarafından kaydedildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosikletli kapkaççılar kameraya yakalandı - Son Dakika

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