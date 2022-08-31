Motosikletli kapkaççılar kameraya yakalandı - Son Dakika
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Motosikletli kapkaççılar kameraya yakalandı

31.08.2022 13:56

Gaziantep'te motosikletle vatandaşların telefonunu alarak kaçan 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te motosikletle vatandaşların telefonunu alarak kaçan 2 şüpheli yakalandı. Kapkaç anları ise kameralar tarafından kaydedildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, Şahinbey ve Şehitkamil İlçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen 3 ayrı kapkaç olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen A.B. ve M.K. isimli 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken, kapkaç anları ise kameralar tarafından kaydedildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletli kapkaççılar kameraya yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikletli kapkaççılar kameraya yakalandı - Son Dakika
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