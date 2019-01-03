Gaziantep'te Muhtar Cinayeti
22 dakika önce
Gaziantep'te muhtar cinayetiGAZİANTEP'te, Burç Yeşilpınar Mahallesi Muhtarı Eyüp Yıldız (33) boş arazide tabancayla karnından vurularak, öldürülmüş olarak bulundu.
Gaziantep
'te muhtar cinayeti
GAZİANTEP'te, Burç Yeşilpınar
Mahallesi Muhtarı Eyüp Yıldız (33) boş arazide tabancayla karnından vurularak, öldürülmüş olarak bulundu.
Cebeler Mahallesi'nde yaşayanlar dün gece boş arazide hareketsiz yatan bir kişi görünce durumu jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yerde yatan kişinin karnından tabanca ile vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Hemen harekete geçen jandarma da öldürülen kişinin Burç Yeşilpınar Mahallesi Muhtarı Eyüp Yıldız olduğunu belirledi. Yıldız'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu
'na götürdü. Jandarma
, muhtarı öldüren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. I
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:44 Kaynak: DHA
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