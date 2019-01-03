Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Muhtar Ölü Bulundu

Gaziantep'te Muhtar Ölü Bulundu

2 saat önce

Gaziantep'te bir muhtar, boş arazide ölü olarak bulundu.

Gaziantep'te bir muhtar, boş arazide ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Burç Mahallesi'ndeki boş arazide yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Yeşilpınar Mahalle Muhtarı Eyüp Yıldız (33) olduğu ve silahla vurulduğu belirlendi.

Yıldız'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:29 Kaynak: AA

Jandarma, Gaziantep, Güncel
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