Gaziantep'te Muhtar Ölü Bulundu

Gaziantep
'te bir muhtar, boş arazide ölü olarak bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey
ilçesine bağlı Burç Mahallesi'ndeki boş arazide yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Yeşilpınar
Mahalle Muhtarı Eyüp Yıldız (33) olduğu ve silahla vurulduğu belirlendi.
Yıldız'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp
Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Jandarma
ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.