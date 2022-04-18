İslahiye İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğünce mahalle muhtarlarına kadına yönelik şiddetle mücadele konulu seminer düzenlendi.
Sosyolog Gülbahar Levent, İslahiye Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen seminerde, kadına yönelik şiddetle mücadelede mahalle muhtarlarına görevler düştüğünü söyledi.
Muhtarlardan şiddete uğrayan kadınlar konusunda hassas davranmalarını isteyen Levent, olası bir durumda da gerekli mercilere konunun bildirilmesini istedi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te muhtarlara kadına yönelik şiddetle mücadele semineri - Son Dakika