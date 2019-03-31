Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Muhtarlık Kavgası: 2 Ölü, 2 Yaralı (1)

Gaziantep'te Muhtarlık Kavgası: 2 Ölü, 2 Yaralı (1)

1 saat önce

GAZİANTEP'te, muhtarlık seçimi nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Gaziantep'te Muhtarlık Kavgası: 2 Ölü, 2 Yaralı (1), System.String[]
GAZİANTEP'te, muhtarlık seçimi nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesinin Köksalan Mahallesi'nde meydana geldi. Sandıkların kapanması sırasında muhtar adayı iki kişinin taraftarları arasında oyların kullanıldığı okulun bahçesinde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda, kurşunlara hedef olan 2 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavisine başlanan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtilirken, mahallede jandarma ekipleri yoğun önlem aldı. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:46 Kaynak: DHA

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel
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