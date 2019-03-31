Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 'Muhtarlık' Kavgası: 3 Ölü, 1 Yaralı (2) - Yeniden

Gaziantep'te 'Muhtarlık' Kavgası: 3 Ölü, 1 Yaralı (2) - Yeniden

1 saat önce

GAZİANTEP'te, 2 muhtar adayı ile yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

Gaziantep'te 'Muhtarlık' Kavgası: 3 Ölü, 1 Yaralı (2) - Yeniden, System.String[]
GAZİANTEP'te, 2 muhtar adayı ile yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, merkez Şahitkamil ilçesine bağlı Köksalan kırsal mahallesinde meydana geldi. Mahallenin mevcut muhtarı ve adayı Süleyman Oğuz ve bu göreve aday olan Süleyman Kaplan ile yakınları arasında, Köksalan İlkokulu'nun bahçesinde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeklerden çıkan kurşunlara hedef olan Süleyman Kaplan, Eyüp Kaplan, Adem Kaplan ve Cuma Oğuz yaralandı. Okulda görevli jandarmaların çağrısıyla mahalleye takviye jandarma ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan birbirine akraba olan Süleyman, Adem ve Eyüp Kaplan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakım ünitesine alınan Cuma Oğuz'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayın ardından takviye ekiplerin sevk edildiği mahallede, yine kavga çıkmaması için yoğun güvenlik önlemi alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:22 Kaynak: DHA

Süleyman Oğuz, Süleyman Kaplan, Gaziantep, Güncel
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