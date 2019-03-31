Gaziantep'te 'Muhtarlık' Kavgası: 3 Ölü, 1 Yaralı (3)

3 KİŞİYİ ÖLDÜREN MUHTARIN OĞLU, VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞGaziantep Valiliği'nce 3 kişinin yaşamını yitirdiği muhtarlık kavgasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

3 KİŞİYİ ÖLDÜREN MUHTARIN OĞLU, VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞ



Gaziantep Valiliği'nce 3 kişinin yaşamını yitirdiği muhtarlık kavgasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren mevcut mahalle muhtarının oğlu Cuma Oğuz'un, babasının rakibi ile onun 2 kardeşini öldürdüğü saldırı sonrası kendisine 'teslim ol' ihtarında bulunan jandarmaya ateşle karşılık verince vurularak, etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi Köksalan Mahallesinde 31 Mart 2019 Pazar günü 18.00 sularında, mevcut mahalle muhtarının oğlu C.O. (19) oy sayımları devam ederken sandıkların kurulu bulunduğu okul bahçesinde babasına rakip olan Süleyman Kaplan (43) ile kardeşleri Adem Kaplan (29) ve Eyüp Kaplan'ı (34) tabanca ile yaralamıştır. Ambulanslarla Gaziantep'e getirilen yaralılar yapılan müdahalenin ardından kurtarılamayarak vefat etmiştir. Uyarı ateşi yapılarak durması istenilen ve jandarmaya karşılık verip etkisiz hale getirilen yaralı C.O.'nun Şehitkamil Devlet Hastanesindeki tedavisi devam etmektedir."

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