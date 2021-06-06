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Gaziantep'te muhtarlık seçimi - Son Dakika

Gaziantep'te muhtarlık seçimi

06.06.2021 15:59

Gaziantep'te muhtarlık seçimi Yüksek Seçim Kurulu'nun tarafından alınan karar ile Türkiye genelinde bugün 765, Gaziantep'te 14, İslahiye'de ise 2 mahallede yapılacak olan muhtarlık ara seçimi pandemi tedbirleri ile yapılmaya başlandı.

Gaziantep'te muhtarlık seçimi

GAZİANTEP - Yüksek Seçim Kurulu'nun tarafından alınan karar ile Türkiye genelinde bugün 765, Gaziantep'te 14, İslahiye'de ise 2 mahallede yapılacak olan muhtarlık ara seçimi pandemi tedbirleri ile yapılmaya başlandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun tarafından alınan karar ile Türkiye genelinde bugün 765, Gaziantep'te 14, İslahiye'de ise 2 mahallede yapılacak olan muhtarlık ara seçimi pandemi tedbirleri ile yapılmaya başlandı.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimler ile İslahiye'de göreve gelen ancak seçimlerin ardından vefat etmesinden dolayı boşalan 2 mahalle muhtarlıkları koltukları için ara seçime gidildi. Gaziantep'in İslahiye İlçesinde yapılıyor olan muhtarlık seçiminde toplamda 329 seçmen mahellelerinin muhtarlarını seçmek için sandık başına gidecek.

Sabah saatlerinde başlayan oy verme işleminin gerçekleştirileceği okullara gelen mahalle sakinleri pandemi tedbirlerine uygun olarak kontrollü bir şekilde bina içerisine alınıyor.

Arfalı mahallesi genç adayları birlik mesajı verdi

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde Arfalı Mahallesi'ne seçilen Burhan Çığır'ın vefatından sonra bugün ki yapılan seçimde aday olan genç adaylar kıyasıya bir yarış sergiliyorlar. Muhtar adayı olan Ömer Faruk Çelik, Mesut Atacan ve bir araya gelerek üç adayın da birbiri ile akraba olduğunu, mahallelerine hizmet için bir araya geldiklerini dile getiren Murat Bilmez yaptığı açıklamada, "Seçilecek olan kim olursa olsun hakkımızda kim hayırlı ise o olsun, seçilecek olana hayırlı olsun der çıkarız" dedi.

Oy kullanımı saat 17: 00 'a kadar devam edecek.

Gaziantep'te muhtarlık seçimi
Gaziantep'te muhtarlık seçimi
Gaziantep'te muhtarlık seçimi
Gaziantep'te muhtarlık seçimi
Gaziantep'te muhtarlık seçimi
Gaziantep'te muhtarlık seçimi
Gaziantep'te muhtarlık seçimi

Yüksek Seçim Kurulu, Muhtarlık, Gaziantep, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gaziantep'te muhtarlık seçimi - Son Dakika


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