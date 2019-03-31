Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Muhtarlık Seçimi Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'te Muhtarlık Seçimi Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı

5 dakika önce

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, muhtar adayları ve yakınları arasındaki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Gaziantep'te Muhtarlık Seçimi Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, muhtar adayları ve yakınları arasındaki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kırsaldaki Köksalan Mahallesi'nde oyların sayımı sırasında çevrede bulunan muhtar adaylarının yakınları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş etmeye başladı.

İlk belirlemelere göre bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi ve ambulans sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:21 Kaynak: AA

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