Gaziantep'te Muhtarlık Seçimi Kavgası: 2 Ölü, 2 Yaralı
2 saat önce
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kırsaldaki Köksalan Mahallesi'nde oyların sayımı sırasında çevrede bulunan muhtar adaylarının yakınları arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş etmeye başladı.
Olayda kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:51 Kaynak: AA
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