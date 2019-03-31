Gaziantep'te Muhtarlık Seçimi Kavgası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Kırsaldaki Köksalan Mahallesi'nde oyların sayımı sırasında çevrede bulunan muhtar adaylarının yakınları arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş etmeye başladı.



Olayda kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.

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