Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Muhtarlık Seçimi Kavgası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'te Muhtarlık Seçimi Kavgası: 2 Ölü, 2 Yaralı

2 saat önce

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kırsaldaki Köksalan Mahallesi'nde oyların sayımı sırasında çevrede bulunan muhtar adaylarının yakınları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş etmeye başladı.

Olayda kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:51 Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Talihsiz Vatandaş Oyunu Kullandıktan Sonra, Fenalaşıp Öldü Malatya'da Saadet Partili 2 Müşahidin Öldürülmesi Olayına İlişkin 4 Şüpheli Yakalandı Gaziantep'te Muhtarlık Kavgasında Silahlar Konuştu: 2 Ölü, 2 Yaralı CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 22:52:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Muhtarlık Seçimi Kavgası: 2 Ölü, 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]