Son Dakika Haberleri: GAZİANTEP'TE, MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
Son Dakika Güncel Haber

GAZİANTEP'TE, MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

21 dakika önce

MISIR'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Gaziantep'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

MISIR'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Gaziantep'te gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mursi'nin ölümünün ardından Gaziantep Ulu Cami'de öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı namaza Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Duaların edildiği namazın ardından STK temsilcileri açıklamalar yaptı.
GAZİANTEP'TE, MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:30 Kaynak: DHA
cumhurbaşkanı, cenaze, muhammed mursi, gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den "Mursi" açıklaması: Raporların farkındayız ve durumu izliyoruz Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı Neşe Karaböcek oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu AK Partili Hamza Dağ'dan "anket" açıklaması: Hiçbir bağımız yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 15:51:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GAZİANTEP'TE, MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]