GAZİANTEP'TE, MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
21 dakika önce
MISIR'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Gaziantep'te gıyabi cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:30 Kaynak: DHA
MISIR'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı
olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi
için Gaziantep
'te gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mursi'nin ölümünün ardından Gaziantep Ulu Cami'de öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Ahmet Çelik
'in kıldırdığı namaza Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak
, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Duaların edildiği namazın ardından STK temsilcileri açıklamalar yaptı.
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