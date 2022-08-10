Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen A.D. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Hırsızlık sonrası şüpheli şahsın iş yeri kasasından alışveriş yapma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Müşteri gibi gelerek telefon çaldığı iddia edilen şahıs tutuklandı - Son Dakika

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