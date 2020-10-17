Gaziantep'te "Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi"nin temeli atıldı - Son Dakika

Gaziantep'te "Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi"nin temeli atıldı

17.10.2020 19:37
Gaziantep'te

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Erkul ailesinin iş birliğiyle yapılacak "Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi"nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Erkul ailesinin iş birliğiyle yapılacak "Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi"nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Gaziantep Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen bilim merkezinin temel atma töreninde konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, dünyanın çok hızlı bir değişimin içerisinde olduğunu söyledi.

Ülkelerin gücünün ekonomik güçleriyle değerlendirildiğini, ekonominin altında yatan en büyük gücün de teknoloji olduğunu dile getiren Bakbak, "Çağın gerisinde kalmamız mümkün değil. Gaziantep'te yaklaşık 2 milyon nüfusa sahibiz ve nüfusun yarısı neredeyse genç. Genç nesil ve genç beyinler doğru yönlendirildiğinde ülkenin ikbali ve istikbalidirler. Bu konuda bize çok büyük görevler düşmektedir." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bilim adına atılan temelin kendilerini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Tam bağımsız Türkiye olabilmek için gençlere yatırım yapılması gerektiğini anlatan Şahin, "Teknoloji açığını kapatmamız gerekiyor. Eğitim camiasıyla yoğun şekilde çalışıyoruz. Çünkü altyapı belediyeciliği bitmiştir. Hizmet belediyeciliği artık olgunlaşmıştır. Artık kültürel belediyecilik ve şehir ekonomisi yükselen bir değerdir. O yüzden insanı merkeze alan sosyal alanda, bu şehrin gündemine dair ne varsa birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erkul ailesi adına konuşan Sabri Odabaşı da teknolojik gelişmelere uyum sağlayan ve bilimsel ilkeleri benimseyerek pratik olarak uygulayan bir toplumun oluşmasının sağlanması gerektiğini belirtti.

Böyle bir genç neslin oluşturabilmesi için bilim ve teknolojiye ulaşılabilirliğin artırılması gerektiğine dikkati çeken Odabaşı, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin bilime ilgi ve merakını artıracak, teknolojiyi daha doğru kullanımlarını sağlayacak ve Gaziantep'te yakışır bir bilim merkezinin yapımını bize teklif edince çok sevinçle karşıladık ve kabul ettik." diye konuştu.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri butona basarak, projenin temelini attı.

Törene, TÜBİTAK Toplum ve Bilim Dairesi Başkanı Bekir Çengelci, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Abdullah Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve öğrenciler katıldı.

Temeli atılan, 30 bin metrekare alana kurulacak ve 15 bin metrekare kapalı alanının bulunacağı merkezde, temel bilimler, teknoloji ve yapay zeka, uzay ve havacılık, enerji ve ekoloji alanlarında eğitim verilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, AK Parti, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 'Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nin temeli atıldı - Son Dakika


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