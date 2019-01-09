Gaziantep'te "Namazını Kıl Puanını Topla Projesi"

Şahinbey Belediyesinin Gaziantep İl Müftülüğü ile yürüttüğü "Haydi Çocuklar Camiye Namazını Kıl Puanını Topla Projesi" kapsamında düzenli olarak camiye gelen çocuklar ödüllendirdi.

Şahinbey Belediyesinin Gaziantep İl Müftülüğü ile yürüttüğü "Haydi Çocuklar Camiye Namazını Kıl Puanını Topla Projesi" kapsamında düzenli olarak camiye gelen çocuklar ödüllendirdi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik ve Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu ile düzenli olarak camiye gelen çocuklarla sabah namazında bir araya gelerek çocuklara hediyeler verdi.



Proje kapsamında 40 gün boyunca düzenli olarak camiye gidip namaza devam eden, 40 ayet ve hadis ezberleyerek puan toplayan 9-13 yaş arasındaki çocuklar için Mehmet Ali Tahmazoğlu Camisi'nde ödül töreni düzenlendi.



Tahmazoğlu, çocukları camiye gitmeleri için teşvik ettiklerini belirterek "Projeyi Müftülüğümüz ile yürütüyoruz. Çocuklarımızın camiye gelişlerini teşvik etmek için düzenlenen bu proje kapsamında 40 gün boyunca sabah namazı için camiye gelen çocuklarımızı ödüllendirerek, namaza teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Müftülükle birçok ortak projeyi hayata geçireceklerini aktaran Tahmazoğlu, "Özellikle camilerimizin alt katlarının okuma salonuna, kütüphaneye çevrilmesi, cemaatimizin ve mahalle sakinlerinin sürekli olarak gelip burayı kullanması, yaşayan camiler haline dönüşmesi için çalışmalar yapacağız." açıklamasında bulundu.



Müftü Çelik ise son yıllarda "Cami Çocuk", "Cami Gençlik", "Cami Aile" ve "Cami Okul" projeleri ile camileri "yaşayan ve yaşatan camiler" haline getirmek istediklerini belirterek, "Gaziantep'te, 'Çocuk dostu camiler' oluşturalım istiyoruz. Çocuklarımız camilerde yerlerinin olduğunu ve kendilerine değer verildiğini bilsinler." ifadelerini kullandı.



Tahmazoğlu, düzenlenen törende birinciye bisiklet hediye ederken, dereceye giren diğer öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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