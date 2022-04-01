Gaziantep'te NASA Uzay Sergisi açılacak - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, uzay yolculuğuna 60 yıl önce başlayan insanoğlunun bu süreçte kullandığı araçlarda bulunan malzemeleri, yemek aparatları, kıyafetlerin sergilendiği NASA Uzay Sergisi açılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 4 yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kente getirilen sergi Nisan ayında Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde meraklılarını ağırlayacak.

NASA'nın yarım asırdan fazla süren uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı sergi, gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip koleksiyon eserleri, zenginleştirilmiş VR alanlarıyla uzayı deneyimleme imkanı sunarken, ziyaretçilerini evren hakkında yol gösterecek. Sergi, tarihi yolculuklara tanıklık etmiş giysilerinin ve uzay yolculukları sırasındaki yemek menülerinin, gelişim süreçlerini görünür kılacak.

Sergide gerçek ay taşı da yer alacak

Öte yandan ziyaretçilerin dokunabileceği gerçek ay taşının da bulunduğu sergide, uzay roketlerinin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri, Saturn V roketinin 10 metre uzunluğundaki modeli, uzaya giden astronotlar tarafından bizzat giyilen kıyafetler, astronot menüleri ve görevlerde kullanılan ekipmanlar ile Apollo kapsülü, Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) modelleri, Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X tarafından geliştirilen Starship'in prototip modeli yer alacak.

Nisan ayı içinde ziyarete açılacak sergi yaklaşık 4 ay boyunca Gaziantep'te ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.