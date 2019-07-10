Gaziantep'te nefes borusuna balgam kaçan bebek öldü
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Gaziantep'in Merkez Şahinbey ilçesinde nefes borusuna balgam kaçan iki aylık bebek hayatını kaybetti.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:37 Kaynak: AA
'in Merkez Şahinbey
ilçesinde nefes borusuna balgam kaçan iki aylık bebek hayatını kaybetti. Esentepe Mahallesi
'nde ikamet eden Suriyeli Esye Hannura ve Ale Deri çiftinin bebekleri Ahmet Deri'nin, annesi emzirdikten bir süre sonra solunumu durdu.
İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis
ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ön otopside nefes borusuna balgam kaçtığı tespit edilen bebeğin cenazesi, Adli Tıp
Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
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