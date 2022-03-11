GAZİANTEP - Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciye okul müdürü müdahale etti - Son Dakika

Gaziantep'te okulda nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenci, okul müdürünün müdahalesiyle kurtarıldı.

İnkılap İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi A.A'nın nefes borusuna okuldayken yiyecek kaçtı.

Nefes almakta güçlük çeken öğrenciyi fark eden öğretmenler yardıma koştu.

Haber verilmesi üzerine öğrencinin bulunduğu yere giden okul müdürü Abdulazmi Çelik, müdahaleyle çocuğun nefes borusuna kaçan yiyeceği çıkardı.

A.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay anı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, nefes borusunun tıkanması sonucu ayakta durmakta ve nefes almakta güçlük çeken A.A'nın lavaboya girmesi, daha sonra öğretmenleri tarafından koridora getirilen öğrenciye müdürün müdahalesi yer alıyor.