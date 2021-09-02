Gaziantep'te nehre giren aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Gaziantep'te serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Çınar ailesinden 5 kişiden biri hayatını kaybetti, diğerleri güvenlik güçleri ve vatandaşlarca kurtarıldı.

Yavuzeli ilçesinden piknik yapmak için Karkamış ilçesi Fırat kenarına gelen Çınar ailesinden 5 kişi, serinlemek için suya girdi.

Suya girenlerin akıntıya kapıldığını fark eden civardaki vatandaşlar, jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ve vatandaşların yardımıyla 5 kişi sudan çıkarılarak sağlık ekiplerince Karkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Müdahale edilenlerden 23 yaşındaki Süleyman Çınar, kurtarılamadı.

Diğer 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.