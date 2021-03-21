Gaziantep'te nevruz kutlamasında koronavirüs tedbirleri unutuldu - Son Dakika

Gaziantep'te nevruz kutlamasında koronavirüs tedbirleri unutuldu

21.03.2021 17:24
Gaziantep'te nevruz kutlamasında koronavirüs tedbirleri unutuldu, System.String[]

GAZİANTEP'te, HDP il teşkilatı tarafından düzenlenen nevruz kutlamasında sosyal mesafe ve maske kuralları unutuldu.

GAZİANTEP'te, HDP il teşkilatı tarafından düzenlenen nevruz kutlamasında sosyal mesafe ve maske kuralları unutuldu.

HDP Gaziantep İl Teşkilatı tarafından düzenlenen nevruz kutlaması Nizip Caddesi üzerinde bulunan boş alanda yapıldı. Polis çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, kutlamaya katılanlar, oluşturulan güvenlik noktasında üst araması yapılıp, HES kodları sorgulanarak alana alındı. Nevruz kutlamalarına Gaziantep HDP Milletvekili Mahmut Toğrul ile HDP yöneticileri katıldı. Polis ekipleri kameralarla alana gelenleri kayıt altına alınırken, kutlama alanına yakın bölgedeki yollar kapatıldı. Kalabalık, davul zurna eşliğinde halay çekip ateş yakarak nevruzu kutladı. Kutlamalar sırasında sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.


Gaziantep'te nevruz kutlamasında koronavirüs tedbirleri unutuldu
Gaziantep'te nevruz kutlamasında koronavirüs tedbirleri unutuldu
Gaziantep'te nevruz kutlamasında koronavirüs tedbirleri unutuldu
Gaziantep'te nevruz kutlamasında koronavirüs tedbirleri unutuldu
Gaziantep'te nevruz kutlamasında koronavirüs tedbirleri unutuldu
Gaziantep'te nevruz kutlamasında koronavirüs tedbirleri unutuldu
Gaziantep'te nevruz kutlamasında koronavirüs tedbirleri unutuldu
Gaziantep'te nevruz kutlamasında koronavirüs tedbirleri unutuldu

Halkların Demokratik Partisi, Gaziantep, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te nevruz kutlamasında koronavirüs tedbirleri unutuldu - Son Dakika


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