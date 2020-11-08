Gaziantep'te nişasta fabrikasında yangın - Son Dakika

GAZİANTEP'te, nişasta fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın fabrikada zarara yok açtı.
3'üncü Organize Sanayi Bölgesinde bulunan nişasta fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Fabrikada zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
- Kaynak: DHA
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