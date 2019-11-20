Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te "Nörogenç" söyleşisi
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 'Nörogenç' söyleşisi - Son Dakika

Gaziantep'te "Nörogenç" söyleşisi

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan Okur-Yazar Buluşmaları kapsamında Hacettepe Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Serkan Karaismailoğlu'nun "Nörogenç" konulu söyleşisi düzenlendi.

Gaziantep'te

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan Okur-Yazar Buluşmaları kapsamında Hacettepe Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Serkan Karaismailoğlu'nun "Nörogenç" konulu söyleşisi düzenlendi.


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından organize edilen söyleşi vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda okuyucularıyla buluşan Karaismailoğlu, bilimsel ve bir o kadar mizahi anlatımıyla, insan algısının farklılıklardan bahsederek, bilimsel bilgileri eğlenceli görsellerle desteklediği keyifli bir söyleşiye imza attı.


Gündüz ve akşam olmak üzere iki seans olarak gerçekleştirilen söyleşi ve imza gününde, beynin iki cinsiyeti olduğunu aktaran yazar, beynin korteks ve limbik sisteminin işlevleri hakkında gençlere bilgi verdi.


Hayatla ilgili kararlar verirken veya günlük hayatta seçimler yaparken beynin bu sistemlerle çalıştığını görseller doğrultusunda gençlere anlatan Karaismailoğlu, başarıya giden hedefler hakkında mesajlar verdi. Dış görünüş ve fiziksel özelliklerden ziyade zeka, entelektüel seviye ve kültür düzeyi gibi kriterlerden etkilenen insanları tanımlayan Karaismailoğlu, gençlere üretmenin, çalışmanın ve kendini geliştirmenin döneminde olduğunu kaydetti.


Sinirbilim alanında beyin cinsiyeti başta olmak üzere pek çok konuda çalışmalar yürüten Serkan Karaismailoğlu, "Kadın Beyni Erkek Beyni", "Beyinde Ararken Bağırsakta Buldum" kitaplarının ardından türüne "Nöro-Roman" dediği son kitabı "Pia Mater"i anlattı.


Söyleşinin ardından okuyucularıyla sohbet eden yazar, kitaplarını imzaladı. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:35 Kaynak: İHA
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