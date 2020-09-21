Gaziantep'te obeziteye yönelik muayene ve spor etkinliği - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Kavaklık Parkında çağın en büyük hastalıklarından biri olan ve yeni normal düzende ciddi tehlikeler arasında yer alan obeziteye karşı mücadele için sağlık stantları oluşturuldu. Obezite muayenesinin gerçekleştiği alanda yapılan günlük sporlara Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, yeni normal yaşamda hem önlem amaçlı hem de getirilen kısıtlamalar nedeniyle sokağa çıkamayan bireylerin hareketsizliğinden kaynaklı ağırlık artışı ve obezite tehlikesine karşı çalışmalar başlattı. "Yeni Normal Yaşamda Obezite Tehlikesine Karşı Harekete Geç" sloganıyla Kavaklık Parkı içinde kurulan fizik tedavi, ağız ve diş sağlığı, diyetisyen, doktor muayene ve spor stantlarından isteyen vatandaşlara obezite muayeneleri yapılarak kontrol sağlanıyor. Hastalık tehlikesi olanlar, uzmanlar tarafından takip edilerek gerekli diyet ve spor aktiviteleri hazırlanıyor. Öte yandan stantların kurulduğu alanda beden eğitimi hocalarınca düzenlenen günlük sporlara Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı. Kurulan sistem hakkında bilgi alan Şahin, muayene olan insanlarla sohbet etti, fazla kilonun yaşam kalitesini düşürdüğünün altını çizdi.

"Sağlığı ve eğitimi şehir yönetiminde merkeze aldık"

Obezite ile mücadelede yürütülen çalışmada sosyal belediyecilik anlayışıyla yapılması gereken ne varsa programlara aldıklarını belirten Başkan Fatma Şahin, "Biz sistemimizi kurarken özellikle sağlığı ve eğitimi şehir yönetiminde merkeze aldık. Bugün kendi hastanesi olan bir belediyeyiz. Daha öncesinde 'Şişmanlık pişmanlıktır' adında bir kampanya başlatmıştık. Pandemi sonrası 'Yeni normal yaşamda obezite tehlikesine karşı harekete geç' sloganını belirledik. Yeni normalde sağlıklı beslenme, vücudun bağışıklık sistemi çok daha önemli hale geldi. Sağlıklı besinler alırken bir taraftan da günde 10 bin adım atıp, 3 litre su içmemiz gerekiyor. Eğer üzerimizde biraz fazla kilo varsa daha dikkatli davranılması gerekiyor. İşte bu sistem bunun için kuruldu. Buradaki doktorlarımız, diyetisyenlerimiz yıllardır çalışıyorlar. Obezite ile mücadeleyi Sağlık Bakanlığı ile Türkiye'nin en büyük mücadelelerinden biri olarak görüyoruz. Fazla kilo insanların yaşam kalitesini düşürüyor. Bu yüzden bizim sağlık için çok daha dikkatli olmamız lazım. Değerlerin düşmesi için ilaç kullanmaya gerek yok, sağlıklı besleneceğiz. İnsanımız ve şehrimiz huzurluysa bizde huzurlu ve mutluyuz" diye konuştu. - GAZİANTEP