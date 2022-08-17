Damat ve kayınbaba arasındaki tartışma kanlı bitti! Öfkeli adam damadını av tüfeğiyle öldürdü - Son Dakika
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Damat ve kayınbaba arasındaki tartışma kanlı bitti! Öfkeli adam damadını av tüfeğiyle öldürdü

17.08.2022 20:15

Gaziantep'te aralarında anlaşmazlık bulunan kayınbaba ile damat arasında yaşanan sözlü kavga, kanlı bitti. Mahalleden motosikletiyle ayrılan damadını önce aracıyla şarampole iten kayınbaba daha sonra ise pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Salkımsöğüt Mahallesi yakınlarında saat 17.00 sıralarında iddiaya göre, aralarında husumet bulunan damat Halil Ağbaş ile kayınbaba İsmail D. arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken motosikletine binen Ağbaş, mahalleden ayrıldı. Arabasına binerek yola çıkan öfkeli kayınbaba damadını takibe alırken Ağbaş'ın eşi Gönül Ağbaş ile kardeşi Beyhan Demir ayrı bir ticari araçla babasının peşinden çıktı.

Öfkeli kayınbaba, önce şarampole yuvarladığı damadını av tüfeğiyle öldürdü

ÖNCE KAZA YAPTIRDI, SONRA ÖLDÜRDÜ

Ticari aracı kullanan kayınbirader Beyhan Demir, yolda motosikletle seyir halinde olan Ağbaş'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle şarampole yuvarlanan Ağbaş, hafif yaralandı. O esnada aracından inen kayınbaba İsmail Demir, av tüfeğini alarak yaralı damadının yanına gitti. Av tüfeğiyle yaralı damadına üst üste ateş eden kayınbaba Demir, Ağbaş'ın eşi olan kızı ile oğlunu alarak aracıyla olay yerinden kaçtı. Yaralı damat olay yerinde hayatını kaybederken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri damat Halil Ağbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Öfkeli kayınbaba, önce şarampole yuvarladığı damadını av tüfeğiyle öldürdü

KAYINBABA, KAYINBİRADER VE GELİN GÖZALTINDA

Olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri katil zanlısı kayınbaba İsmail Demir ile ona yardım eden kızı Gönül Ağbaş ile oğlu Beyhan Demir'i yakalayarak gözaltına aldı. Damat Ağbaş'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin Ağbaş'ın ölümüyle ilgili araştırması sürüyor.

Öfkeli kayınbaba, önce şarampole yuvarladığı damadını av tüfeğiyle öldürdü
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Gaziantep'te, tartıştığı damadını öldürdü Gaziantep'te, tartıştığı damadını öldürdü Gaziantep'te kayınpeder damadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı Gaziantep'te kayınpeder damadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı
Kaynak: İHA

İsmail Demir, Gaziantep, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Damat ve kayınbaba arasındaki tartışma kanlı bitti! Öfkeli adam damadını av tüfeğiyle öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Damat ve kayınbaba arasındaki tartışma kanlı bitti! Öfkeli adam damadını av tüfeğiyle öldürdü - Son Dakika
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