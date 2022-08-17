Damat ve kayınbaba arasındaki tartışma kanlı bitti! Öfkeli adam damadını av tüfeğiyle öldürdü

Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Salkımsöğüt Mahallesi yakınlarında saat 17.00 sıralarında iddiaya göre, aralarında husumet bulunan damat Halil Ağbaş ile kayınbaba İsmail D. arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken motosikletine binen Ağbaş, mahalleden ayrıldı. Arabasına binerek yola çıkan öfkeli kayınbaba damadını takibe alırken Ağbaş'ın eşi Gönül Ağbaş ile kardeşi Beyhan Demir ayrı bir ticari araçla babasının peşinden çıktı.

ÖNCE KAZA YAPTIRDI, SONRA ÖLDÜRDÜ

Ticari aracı kullanan kayınbirader Beyhan Demir, yolda motosikletle seyir halinde olan Ağbaş'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle şarampole yuvarlanan Ağbaş, hafif yaralandı. O esnada aracından inen kayınbaba İsmail Demir, av tüfeğini alarak yaralı damadının yanına gitti. Av tüfeğiyle yaralı damadına üst üste ateş eden kayınbaba Demir, Ağbaş'ın eşi olan kızı ile oğlunu alarak aracıyla olay yerinden kaçtı. Yaralı damat olay yerinde hayatını kaybederken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri damat Halil Ağbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KAYINBABA, KAYINBİRADER VE GELİN GÖZALTINDA

Olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri katil zanlısı kayınbaba İsmail Demir ile ona yardım eden kızı Gönül Ağbaş ile oğlu Beyhan Demir'i yakalayarak gözaltına aldı. Damat Ağbaş'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin Ağbaş'ın ölümüyle ilgili araştırması sürüyor.