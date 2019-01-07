Gaziantep'te Öğrenci Minibüsü Devrildi: 6 Yaralı
1 saat önce
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Gaziantep
'in Yavuzeli
ilçesinde, minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. İsmail Kara
idaresindeki 27 EH 936 plakalı öğrenci servis minibüsü, Gaziantep-Yavuzeli kara yolu ilçe girişinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile 5 öğrenci, 112 Acil Servis
ekiplerince Yavuzeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:58 Kaynak: AA
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