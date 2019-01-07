Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Öğrenci Minibüsü Devrildi: 6 Yaralı

Gaziantep'te Öğrenci Minibüsü Devrildi: 6 Yaralı

1 saat önce

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Öğrenci Minibüsü Devrildi: 6 Yaralı, System.String[]
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.


İsmail Kara idaresindeki 27 EH 936 plakalı öğrenci servis minibüsü, Gaziantep-Yavuzeli kara yolu ilçe girişinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile 5 öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince Yavuzeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:58 Kaynak: AA

İsmail Kara, Yavuzeli, Gaziantep, Güncel
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