Gaziantep'te öğrenci servisleri denetlendi - Son Dakika

Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, öğrenci servislerine yönelik denetim yaptı.

Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, beraberindeki ekiplerle okul güzergahlarında araçlarda incelemede bulundu.

Dr. Salman Gülsoy İlk ve Ortaokulu civarındaki servisleri denetleyen Yıldırım, Kovid-19 tedbirleriyle, korsan olarak çalışan ve çalışma karnesi olmayan, emniyet kemeri, yeterlilik belgesi ve uyarıcı levhaları bulunmayan servis sürücüleri hakkında yasal işlem başlattıklarını belirtti.

Öğrencilerin hayatının kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Yıldırım, denetimlerin sürekli olarak devam ettirileceğini belirterek duyarlı sürücülere teşekkür etti.