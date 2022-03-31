Gaziantep'te öğrenciler çevre temizliği yaptı - Son Dakika
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Gaziantep'te öğrenciler çevre temizliği yaptı

31.03.2022 12:07
Gaziantep'te öğrenciler çevre temizliği yaptı

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında öğrencilerle doğa fotoğrafçılığı, kuş gözlemi, müzik atölyesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla alan temizliği yaptı.

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında öğrencilerle doğa fotoğrafçılığı, kuş gözlemi, müzik atölyesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla alan temizliği yaptı.

Gaziantep DMKP Şube Müdürlüğü ekipleri, doğa turizmi faaliyetleri kapsamında, İslahiye İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve Hatay ilindeki Amik Ovası'nı sulayan 13 familyaya ait 22 türde 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapan Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında bir grup öğrenciyle birlikte doğa fotoğrafçılığı, kuş gözlemi, müzik atölyesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla alan temizliği yaptı.

Görevlilerce, öğrencilere alanın tanıtımı yapılarak, sulak alanların önemi ve DMKP Şube Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında bilgiler de verildi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Gaziantep, Müzik, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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