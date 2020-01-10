Gaziantep'te öğrencilerden İdlib kırsalına göç eden Suriyelilere yardım eli - Son Dakika
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Gaziantep'te öğrencilerden İdlib kırsalına göç eden Suriyelilere yardım eli

6 saat önce

Gaziantep'teki bir lisenin öğrencileri, İdlib kırsalına göç eden çocuklar için yardım kampanyası başlattı.

Gaziantep'te öğrencilerden İdlib kırsalına göç eden Suriyelilere yardım eli, System.String[]

Gaziantep'teki bir lisenin öğrencileri, İdlib kırsalına göç eden çocuklar için yardım kampanyası başlattı.

Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, iç savaş nedeniyle İdlib kırsalına göç etmek zorunda kalan Suriyeli ailelerin çocukları için aralarında battaniye, bot, ayakkabı ve kışlık giysilerden oluşan yardımları topladı ve hediyeleri çuvallarla İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı yetkililerine teslim etti.

Okul müdürü Yusuf Böke, yazılı açıklamasında, katliamların devam ettiği bölge için hiçbir şey yapmadan beklemeyi kendilerine yakıştıramadıklarını belirtti.

Öğrencilerle el ele vererek İdlib kırsalına göç etmek zorunda kalan Suriyelilere yönelik yardım kampanyası başlattıklarını aktaran Böke, katliamların devam ettiği bölgelerde yaşayan ve temel yaşam desteği bulunmayan Müslüman kardeşlerine imkanları ölçüsünde yardım etmek istediklerini ifade etti.

Böke, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, büyük bir duyarlılık örneği sergilediler. Maddi, manevi desteğimiz her zaman mazlum ve mağdur Suriyeli kardeşlerimizin yanında olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:42 Kaynak: AA
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