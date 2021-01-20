Gaziantep'te öğrencilere ayakkabı ve kitap dağıtıldı - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde eğitim alan 350 çocuğa ayakkabı ve kitap desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Eğitim Dostu Kent" anlayışıyla sürdürülen yardım seferberliği kapsamında Oğuzeli ilçesine bağlı Altınyurt İsmail Doğan İlkokulu ve Ortaokulu, Çaybaşı Şehit Mehmet Polat İlköğretim Okulu, Dokuzyol İlköğretim Okulu ve Doğanpınar İlköğretim Okulunda eğitim gören kayıtlı 350 öğrenciye kitap ve ayakkabı yardımı yapıldı.

Ayrıca pandemi sürecinden itibaren örgün eğitimden uzak kalan çocuklara kitap okuma alışkanlığına güç kazandırmak amacıyla 20 bin kitap kapasiteli dijital kütüphanesi oluşturuldu. Kitap destekleri verildi.