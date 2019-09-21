Gaziantep'te öğrencilere kırtasiye desteği

Gaziantep'te dezavantajlı 5 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 70 okulun idarecileri tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi 5 bin öğrenci, Talat Özkarslı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda düzenlenen törenle malzemelerine kavuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törendeki konuşmasında, Gaziantep'in eğitim konusunda daha iyi noktalara ulaşmasını arzuladıklarını, bu yüzden çocukların ihtiyaçlarını karşılama konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Görevde bulunduğu süre içerisinde çalışmalarında çocukları merkeze aldıklarını anlatan Şahin, öğrencilerin yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy ise dar gelirli vatandaşlar için her ay 11 bin 500 aileye maddi destek sağlandığını belirterek, okulların açılmasıyla beraber bu kez de çocuklar için harekete geçtiklerini kaydetti.