Gaziantep'te öğrencilere şiddet kameraya yansıdı - Son Dakika
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Gaziantep'te öğrencilere şiddet kameraya yansıdı

7 saat önce

GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Hatice K.'nın ilkokul 2'inci sınıf öğrencilerine tokat atarken çekilen görüntüleri tepki çekti.

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GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Hatice K.'nın ilkokul 2'inci sınıf öğrencilerine tokat atarken çekilen görüntüleri tepki çekti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından öğretmenin okulla ilişkisinin kesildiği öğrenildi.

Olay dün öğle saatlerinde Göllüce Mahallesi'nde bulunan Sadettin Batmazoğlu İlkokulu'nda meydana geldi. Okulda sözleşmeli öğretmen olarak yaklaşık 15 gün önce göreve başlayan, Hatice K.'nın sınıfta bulunan öğrencileri tokatlaması bir veli tarafından görüntülendi. Çekilen görüntülerde, Hatice K.'nın öğrencilerinin yüzüne vurduğu ve yere yatırarak kulağını çektiği görüldü. Okul müdürüne yapılan şikayet üzerine, Hatice K., okuldan gönderildi. Öğretmenin okul yönetimine çocuklara çok yaramaz oldukları için şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi.

Okulda çocuklarının eğitim gördüğünü belirten veli Ömer Yılmaz, "Yaklaşık otuz yıldır bu mahallediyim. 3 çocuğum da bu okulda okuyor. Olayı duydum ve çok üzüldüm. Veli ve okul müdürümüz de çok iyi niyetliler. Öğretmen ücretli olarak yeni gelmiş. Okul gerekli işlemleri yapmış. Veli ile görüştüm ve okul müdürüyle görüştüğünü ve gerekenin yapıldığını söyledi. İnşallah bir daha böyle talihsiz olaylar olmaz. Ben de görüntüyü izledim. Öğretmenin yaptığı çok yanlış bir şey. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz" diye konuştu.

Yaşanan olaya tepki gösteren ve gerekenin yapılmasını istediğini ifade eden veli İsmail Güneş ise, "Şiddetin olması hiç hoş olmamış. Ben de 8 yıl bu okulda okudum. Mezun oldum. Gerek öğretmenlerimiz, gerekse de müdürlerimizden çok memnunduk. Ama dün olan olayı kınıyorum. Okul müdürümüz gerekeni yapmış. Milli Eğitim Müdürlüğünün de gerekeni yapmasını istiyoruz. Öğretmeni okuldan atmışlar. Çocuklarımızı biz güvenli bir şekilde okula yolluyoruz. Onlara teslim ediyoruz. Ama öğretmenler çocuklara şiddet uygularsa onlardan sağlıklı bir gelecek bekleyemeyiz" dedi.


- Gaziantep
Hatice Çarpar, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:09 Kaynak: DHA
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